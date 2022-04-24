Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir" - Haberler

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Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği Şehit mezarları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci...

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği

Şehit mezarları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Müjdat Genç - Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı, Mustafa Şentop, Şehit, dua, Güncel, Haberler

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