Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği Şehit mezarları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci...
Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği
Şehit mezarları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Müjdat Genç - Güncel