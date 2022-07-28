Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı llia Darchiashvili'yi TBMM İstanbul Ofisinde kabul etti.

Şentop ile Darchiashvili'nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı llia Darchiashvili ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi ve bölgemizde yaşanan sorunları ele aldık; işbirliğimizin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda kararlılığımızı vurguladık" dedi.