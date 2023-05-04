ŞENTOP, ERMENİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, KEİPA üyesi ülkelerden biri olan Ermenistan'ın Parlamento Başkanının talebi üzerine baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Şentop, Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci olduğunu, özel temsilcilerin, ilgili kurumların temas halinde olduğunu ve görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtti. Şentop, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin de çeşitli seviyelerde sürdürüldüğünü kaydederek, Bu kadar zor bir dönemden geçtiğimiz bu ağır şartlar altında yaşadığımız bir süreçte Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış çok önemli, kıymetli hale gelmiştir. Nihayetinde Azerbaycan'ın da işgal altında olan topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarması böyle bir barış sürecinin de önünü açmıştır. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri kendi aralarında samimi bir diyalog zemininde çözmelidir, iyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Kendilerinin iyi niyetle bu normalleşme süreci için çalıştıklarını, hükümet ve parlamento düzeyinde bu normalleşme sürecini geliştirmek ve bölgede kalıcı bir barışı sağlamak konusunda samimiyetle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi ifadesini kullandı.

'OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU'

Şentop, Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı' ile ilgili, Kendisi bu konunun hükümetin tutumuyla, politikasıyla ilgili olmadığını, buna tepki gösterdiklerini ifade etti. Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirebilmek kolay bir süreç değil. Buna karşı çıkan başka ülkeler ve Ermenistan içerisinden farklı unsurlar var olabilir. Bunların Nemesis Anıtı sürecini tahrik ettiğini söylediler. Ama ilişkileri geliştirme ve normalleştirme yönünde bir gayretle, samimiyetle çalışacaklarını ifade etti. Olumlu bir görüşme oldu diye konuştu.

'BU PLATFORM BUNLARIN YAPILACAĞI BİR PLATFORM DEĞİL'

Şentop, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine ilişkin, Rus heyetinin başkanı hanımefendi konuşmaya başlayınca Ukrayna heyetinden kişiler pankart açmaya, bayrak açmaya ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben buna müdahale ettim. Arkadaşlarımızın da müdahalesiyle bunu yatıştırdık. Parlamenter asamblenin çalışmaları ve varoluş amacı doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmek gerekir. Bunu da içeride tartışma sırasında söyledim. Bu olmasa bile her ülke kendi tezini, başka ülkeye dair eleştirisini burada açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim. Ama daha sonra da, ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin, provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum. Sözlü olarak tezlerinizi burada açıklarsınız; ama diğer hususlar sokaklarda olabilir, ama bu platform bunların olacağı, yapılacağı bir platform değil. Bunu çok yakışıksız bulduğumu, kınadığımı ifade ettim. Şimdi tekrar burada da ifade etmek isterim dedi. 'KARADAĞ'LA İLİŞKİLERİMİZİ MÜMKÜN OLAN HER ALANDA DAHA DA ARTIRMAYI ARZU EDİYORUZ'

Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ile de görüştü. Görüşme sonrası konuşan Şentop, Karadağ, Türkiye için her zaman önemli bir dost olmuştur dedi. Şentop, Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut akraba topluluklarının iki ülke arasında köprü olduğunu söyledi. Şentop Türkiye'nin, Karadağ'ın AB üyelik sürecini desteklediğini ifade ederek, AB'ye katılım sürecinizin yeni dönemde daha da hızlanacağına inanıyoruz açıklamasında bulundu.

Karadağ'ın bir arada yaşama kültürü açısından bölgeye rol model teşkil eden bir ülke olduğunu belirten Şentop, Karadağ'la ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da artırmayı arzu ediyoruz diye konuştu. Şentop, 2022 yılında 204 milyon olan ikili ticaret hacminin, 2023 yılı sonunda 250 milyon hedefine ulaşacağı beklentisini de ifade etti.

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle üzüntülerini ifade eden Karadağ Meclis Başkanı Danijela Durovic ise Bölgemizde barış ve sükunetin yanında olmaya devam edeceğiz ve örnek teşkil edeceğiz. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğunu destekliyoruz ve tebrik ediyoruz dedi. (DHA)