Şentop: Cumhurbaşkanı'mıza yönelik eleştiriler Türkiye'ye yapılmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan eleştiriler, hakaret mahiyetindeki şeyler şahsına değil; milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Böyle alçakça bir saldırıya milletimizin vereceği cevap bellidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Gençlik Haftası' nedeniyle Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 81 ilden gelen gençlik temsilcilerini, Meclis Tören Salonu'nda kabul etti. Şentop'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile davetliler de kabulde yer aldı. Şentop, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürüne ilişkin, "Bu derginin İslam dünyası, İslam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan, sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, takip ettiği politikalar onu Türkiye'nin hedefleri, perspektifleri bağlamında bir noktaya getirmişti. Tarihin bazı anlarında bir liderin kaderiyle bir ülkenin, milletin kaderi bir araya gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yapılan eleştiriler, hakaret mahiyetindeki şeyler şahsına değil; milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Bu tür yaklaşımların milletimiz tarafından gerekli cevapları aldığını görüyoruz. Böyle alçakça bir saldırıya milletimizin vereceği cevap bellidir. Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla baş başa bırakmalıyız" diye konuştu.