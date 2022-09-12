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TBMM Başkanı Şentop: "Millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz"

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TBMM Başkanı Şentop: 'Millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve işbirlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

12 Eylül Darbesi Mustafa Şentop Türkiye Politika Güncel Haberler

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