Şentop: "Milli mücadelemizin ilk esası şüphesiz ki tam bağımsızlık hedefidir"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü Birinci Meclis TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü
Birinci Meclis
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolaysıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma töreninde konuştu. (2)
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel