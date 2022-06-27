Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü
AA - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı karşılaması ve tokalaşması Şentop ve Sobotka'nın görüşmesi Şentop'un, Sobotka'yu uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı karşılaması ve tokalaşması
Şentop ve Sobotka'nın görüşmesi
Şentop'un, Sobotka'yu uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
AA / Güncel