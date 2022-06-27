Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı karşılaması ve tokalaşması Şentop ve Sobotka'nın görüşmesi Şentop'un, Sobotka'yu uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı karşılaması ve tokalaşması

Şentop ve Sobotka'nın görüşmesi

Şentop'un, Sobotka'yu uğurlaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.

AA / Güncel

Wolfgang Sobotka Mustafa Şentop Meclis Başkanı Avusturya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title