Şentop: "15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin direnişini en yerinde tavsif edecek terkip, halk ihtilalidir"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuştu. (3)
AA / İbrahim Saykılı - Güncel