Sentetik Mensucat İthalatında Damping Soruşturması Açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Mısır menşeli, sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Mısır çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Mısır menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Tebliğde açılan soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.