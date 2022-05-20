Şennur Demir: '39 yıldır bu anı bekliyordum'

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. gününde Şennur Demir, Faslı rakibi Khaija Mardi ile karşılaştı. Dengeli geçen maçta ilk raundu Faslı boksör 3-2 aldı. İkinci raunda iyi başlayan Şennur 4-1 kazanarak son raunda girdi. 3. raundu da 4-1 kazanan milli boksör altın madalyaya ulaştı.

Karşılaşmanın ardından sevincini basın mensuplarıyla paylaşan Şennur Demir, "Sanki 39 yıldır bu anı bekliyordum. Terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Yıllardır bunun hayalini kurdum. Bir sürü sakatlıklar geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım geç olduğu için bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım, kimlikte yazan yaşın önemi yoktur. 34 yaşımda dünya üçüncüsü oldum, 36 yaşımda dünya ikincisi oldum, 39 yaşımda dünya şampiyonu oldum ve bunun aralarında uluslararası şampiyonluklar sığdırdım. Emek verenlere ve destekleyenlerden Allah razı olsun. Hiç kimse inandığı şeylerden vazgeçmesin. Çok şükür, Allah nasip etti" dedi.

"BASIN BİZİM GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ"

Aynı zaman milli takım kaptanı olan Demir, destek verenlere ve basına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ben milli takım kaptanıyım, benim hiçbir zaman üzülmeye hakkım yok. Kaptanın moralinin bozuk olduğunu görürlerse, takımının da morali bozuk olur diye hep güldüm, hep arkadaşlarıma destek oldum. Bartın Amasra'dan gelen taraftarlar oldu. Fenerbahçe taraftarları muhteşemsiniz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye olarak hak ettik. Basın mensupları olmazsa bizi kimse bilmez, basın bizim elimiz, kulağımız, gözümüz. Sizin sayenizde 80 milyon kişi finale çıkıyoruz ve 80 milyon seviniyoruz."

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel