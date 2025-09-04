SENKRON Digital'dan Hibrit Enerji Yönetimi Çözümü

SENKRON Digital, hibrit yenilenebilir enerji santralleri için geliştirdiği bulut tabanlı Energy Management System (EMS) çözümünü TÜREK 2025'te tanıttı. Senkron Digital'in OnePact Suite ürünü altında sunulan OnePact EMS, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek platformdan yönetme imkanı sunuyor.

Yenilenebilir enerji sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) kapsamında Senkron Digital, hibrit enerji projelerinde ticari ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen yeni Energy Management System (EMS) çözümünü tanıttı. OnePact Suite çatısı altında geliştirilen bu yeni çözüm, güneş ve rüzgar kaynaklarını batarya depolama ile entegre ederek tek noktadan yönetim, gerçek zamanlı izleme ve ticari karar desteği sağlıyor.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Güney ve Doğu Avrupa'da hibrit enerji projelerinin hızla artması, mevcut kontrol sistemlerinin hibrit altyapılara uyumunu zorunlu hale getiriyor. Geleneksel sistemler ise farklı üretim kaynaklarını ve depolama ünitelerini bütünleşik şekilde yönetme kapasitesi sunmadığında, operasyonel süreçler karmaşıklaşıyor. Farklı enerji kaynaklarının bir arada çalıştığı bu sistemlerde, üretim ve depolamanın ayrı ayrı yönetilmesi; yük dengesizlikleri, enerji kayıpları, planlanmamış duruşlar ve artan operasyonel maliyetler gibi sonuçlar doğuruyor.

"Bulut tabanlı EMS çözümü, güneş, rüzgar ve batarya depolama varlıklarını tek bir entegre platform üzerinden yöneterek bu sorunları ortadan kaldırıyor. Sistem, gerçek zamanlı veri analitiği, otomatik optimizasyon algoritmaları ve hızlı entegrasyon kabiliyeti ile hem enerji üretiminde sürekliliği hem de şebeke istikrarını güvence altına alıyor. Bu sayede işletmeciler, varlıklarını maksimum verimle çalıştırırken operasyonel risklerini en aza indirebiliyor.

"EMS, hızlı entegrasyon kapasitesi, gelişmiş görünürlük ve gerçek zamanlı kontrol özellikleriyle varlık sahiplerine, işletmecilere ve bağımsız enerji üreticilerine sahadaki koşullara uygun çözümler sunuyor. Sistem, mevcut altyapılara minimum müdahale ile entegre olabilen esnek yapısı sayesinde yatırımcılar için kurulum süresini kısaltırken, devreye alındığı andan itibaren üretim verilerini tek ekranda toplayıp anlamlandırıyor. Bu sayede farklı kaynaklardan gelen bilgilerin manuel olarak birleştirilmesine duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve hata riski azalıyor.

"Santral kontrol odalarındaki enerji uzmanlarının doğrudan katkısıyla geliştirilen EMS, hibrit santrallerin dinamik üretim yapısını dikkate alarak yük dengeleme, depolama optimizasyonu ve şebeke talebine anlık uyum gibi kritik işlevleri destekliyor. Gerçek zamanlı uyarı mekanizmaları sayesinde olası arızalar veya verim kayıpları önceden tespit edilerek müdahale süresi kısalıyor; bu da plansız duruşların önüne geçiyor. Performans optimizasyonu ve şebeke entegrasyonunun güçlendirilmesine odaklanan sistem, aynı zamanda enerji ticareti stratejilerinin daha verimli yönetilmesine de katkı sağlıyor. Böylece hem operasyonel maliyetler düşüyor hem de yatırımın geri dönüş süresi kısalıyor."

HİBRİT PROJELERDE ENTEGRE KONTROLÜN ÖNEMİ

Hibrit enerji projelerinin artan önemi ve entegre kontrol sistemlerine duyulan ihtiyaç üzerine değerlendirmelerde bulunan Senkron Digital Yönetici Direktörü Ali İnal, "Hibrit enerji projelerinin sayısı ve önemi artarken, kullanılan kontrol sistemlerinin bu tempoya ayak uyduramaması ciddi bir verimlilik açığı yaratıyor. Türkiye'den başlayarak Güney ve Doğu Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada, birbirinden kopuk, eski altyapıların yerine akıllı ve entegre sistemler gerekiyor. EMS çözümümüz tam olarak bu ihtiyaca yanıt veriyor. Hibrit santrallerin gerçek çalışma koşullarını esas alarak geliştirdiğimiz bu sistem, yazılımın güçlü teknik kapasitesini sahada yaratacağı somut faydalarla birleştirerek öne çıkıyor. Operatörlerin tüm varlıklarını tek noktadan yönetebilmesini sağlarken, üretim optimizasyonunu ve karar alma hızını artırıyor. Bu da hem operasyonel karlılığı hem de enerji arz güvenliğini doğrudan destekliyor" dedi.

OPERASYONEL HIZ VE PERFORMANSA YANIT VEREN ÇÖZÜMLER

Enerji sektöründe artan varlık sayısı ve hızlanan operasyonel tempo karşısında doğru karar alma ihtiyacına vurgu yapan Senkron Digital Başkan Yardımcısı Remi Ramcharan ise "Sahadaki uzmanlardan aldığımız geri bildirimler çok netti: Daha fazla varlık, daha fazla veri, daha az zaman. Bu baskı altında doğru kararlar alabilmek için daha güçlü, daha hızlı ve daha güvenilir bir platforma ihtiyaç vardı. EMS, bu gerçekliği merkeze alarak tasarlandı. Gelişmiş veri analitiği ve gerçek zamanlı kontrol sayesinde kesinti sürelerini azaltıyor, performansı sürekli izleyerek proaktif iyileştirmeler yapılmasını sağlıyor. Bu çözüm, hibrit santrallerde operasyonel kontrolü hem kolay hem de stratejik bir hale getiriyor. Bizim için önemli olan, yazılımı sahadaki gerçek operasyonel senaryolarla uyumlu hale getirmek ve enerji sektörünün dönüşümüne hız kazandırmak" diye konuştu.