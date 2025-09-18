Haberler

Şeniz Aksoy'un 'Uzaklaşan Gelecek, Hatırlanan Manzaralar' Sergisi Başkentte Açıldı

Şeniz Aksoy'un 'Uzaklaşan Gelecek, Hatırlanan Manzaralar' Sergisi Başkentte Açıldı
Sanatçı Şeniz Aksoy'un 'Uzaklaşan Gelecek, Hatırlanan Manzaralar' adlı kişisel sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Sergideki eserler, Aksoy'un 2023-2025 döneminde yaptığı çalışmalardan oluşuyor ve geleceğin anlık kırılmalarını konu alıyor. Sergi, 26 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Sanatçı Şeniz Aksoy'un "Uzaklaşan Gelecek, Hatırlanan Manzaralar" adlı kişisel sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de düzenlenen sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Aksoy, eserlerin 2023-2025 yılları arasında yaptığı çalışmalarından oluştuğunu belirtti.

Anlık kırılmalarla geleceğin değiştiğini ifade eden Aksoy, bu kırılmaların serginin odağını oluşturduğunu dile getirdi.

Resimlerde de bunu anlatan kurgusal nesnelerin bulunduğunu dile getiren Aksoy, "Şimdiki zamanı hızlanmış gibi algılıyoruz. Resimlerin mekan kurgusu da bunu anlatıyor." diye konuştu.

Aksoy, serginin 26 Ekim'e kadar gezilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
