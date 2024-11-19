Şengül İsar'ın Bisiklet Sürme Hayali Gerçekleşti

Şengül İsar'ın Bisiklet Sürme Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şengül İsar'ın Bisiklet Sürme Hayali Gerçekleşti
Haber Videosu

Lüleburgaz'da yaşayan Şengül İsar, Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde aldığı ücretsiz eğitimle bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdi. 'Hiçbir şey yok insanın isteyip de yapamayacağı' diyen İsar, uzun yıllardır süren hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adımı attı.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz'da yaşayan Şengül İsar, bisiklet sürme hayalini Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde aldığı ücretsiz eğitimle gerçekleştirdi. İsar, "Hiçbir şey yok insanın isteyip de yapamayacağı. Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum zor da olsa" dedi.

Lüleburgazlı Şengül İsar, bisiklete binme hayaline Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde kavuştu. Bisiklet Akademisi'nde gerçekleştirilen ücretsiz eğitime katılan İsar, burada bisiklet sürmeyi öğrendi.

"Bisikletle çocukluktan kalma bir hevesim vardı"

Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde her yaştan vatandaşa verilen ücretsiz sürüş eğitimlerine başlayan İsar, "Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum" dedi.

Uzun yıllardır bisiklet sürme hayalini kurduğunu anlatan Şengül İsar, "Bisikletle daha çocukluktan kalma bir hevesim vardı. Babama hep diyordum 'Baba bana bisiklet alsana'. 'Tamam kızım alırım' diyordu. Ama tabii ki olmadı bir türlü. Sonra da evlendik, çoluk çocuk onlar sürdüler. Şimdi bana sıra geldi herhalde. Hep aklımda olanları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biriydi yani. Hiçbir şey yok insanın isteyip de yapamayacağı. Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum zor da olsa. Henüz daha çok başaramadım ama ilk adımı attım. Vazgeçmemeli insan. Burayı çok sevdim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.