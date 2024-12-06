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Şengül Gök, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Atandı

Şengül Gök, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Atandı
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Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Şengül Gök, göreve başladı ve Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Daha önce burada çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, ekip olarak en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerini ifade etti.

Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Şengül Gök, görevine başladı.

Şengül Gök, AA muhabirine, Bayburt'tan Ardahan'a atandığını söyledi.

Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gök, "Daha önce, uzun yıllar Ardahan'da çeşitli görevlerde bulundum. Dolayısıyla buraya yabancı birisi değilim. Kurumumuzun alanına giren her işi en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağız. Bunu ekip olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Ardahanlıya hizmet etmekten mutlu olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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