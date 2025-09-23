Şener Geçit, CHP Havza İlçe Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

CHP Havza İlçe Başkanlığına Şener Geçit yeniden getirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde tek liste halinde gidilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile divan heyetinin oluşturulması ile başladı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, buradaki konuşmasında, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra yapılan ve mevcut başkan Geçit'in tek aday olarak katıldığı genel kurulda kullanılan 120 oyun tamamını alan Geçit, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Sinef Aykut, Doğuş Deniz Bebekoğlu, Hüsamettin Çakmak, Nazlı Demircan, Egecan Karaoğlu, Hakan Kocadağ, Ecevit Sarıçoban, İbrahim Sözen, Eşref Şahin, Rahmi Üner, Hüseyin Vergili ve Muharrem Yoldaş'tan oluştu.

Kongreye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu ile partililer katıldı.