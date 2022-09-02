Senegalli diplomat Bathiliy, BM Libya Özel Temsilciliğine aday gösterildi Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Aralık 2021'den bu yana boş olan BM Libya Özel Temsilciliği görevine, Senegalli diplomat Abdoulaye Bathiliy'i aday gösterdi. BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Aralık 2021'den bu yana boş olan BM Libya Özel Temsilciliği görevine, Senegalli diplomat Abdoulaye Bathiliy'i aday gösterdi. Guterres, BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, "Sayın Abdoulaye Bathiliy'i, Libya Özel Temsilcim ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı olarak atama niyetimi size bildirmek isterim." dedi. 15 üyeli Güvenlik Konseyinin Bathiliy'in atanmasını onaylaması gerekiyor. Öte yandan dün itibarıyla BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, New York'ta gazetecilere, söz konusu teklifin kabul edileceğini bildirdi. Diplomat Bathiliy, Güvenlik Konseyince onaylanması halinde aralık ayında Libya'daki barış çabalarına öncülük etmek üzere görevinden ayrılan Slovak diplomat Jan Kubis'in yerini alacak. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Bathiliy'nin BM özel elçisi olarak atanması önerisine karşı çıkıyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Alaca Birleşmiş Milletler Aralık Libya Güncel Haberler

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