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Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti

Senegal, Sudan'dan 12 vatandaşını tahliye etti

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Senegal, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülkede yaşayan 12 vatandaşının tahliyesini tamamladı.

Senegal, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülkede yaşayan 12 vatandaşının tahliyesini tamamladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'da yaşayan 12 Senegal ve 9 Gine Bissau vatandaşının, Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden tahliye edildiği duyuruldu.

Senegal ve Gine Bissau vatandaşlarının, Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştığı kaydedildi.

Sudan'da, 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Senegal Sudan Mısır Gine Güncel Haberler

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