Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi.

 - Güncelleme:

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi.

Sonko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı'nın (APR), muhalefetin zaferine el koymak istediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Sonko, "Senegal halkından oylarını her şekilde savunmalarını istiyorum." dedi.

Senegal Kabine Bakanı ve APR üyesi Abdoulaye Seydou Sow ise "Bu tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Cumhuriyet Senegal Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title