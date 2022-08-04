Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi. Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi. Sonko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı'nın (APR), muhalefetin zaferine el koymak istediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini belirtti. Sonko, "Senegal halkından oylarını her şekilde savunmalarını istiyorum." dedi. Senegal Kabine Bakanı ve APR üyesi Abdoulaye Seydou Sow ise "Bu tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti. Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Güncel AA / Adam Abu Cumhuriyet Senegal Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.