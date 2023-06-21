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Senegal Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı

Senegal Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı

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Senegal Maarif Okullarının Thies kampüsünde yıl sonu programı düzenlendi.

Senegal Maarif Okullarının Thies kampüsünde yıl sonu programı düzenlendi.

Başkent Dakar'a yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Thies kentindeki Maarif Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Yıl sonu programına Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Maarif Okulları Ülke Koordinatörü Ahmet Göcen, davetliler ve veliler katıldı.

Anaokulu, ilköğretim ve lise öğrencilerinin gösteriler sergilediğin program, bu yıl mezun olan 63 öğrencinin kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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