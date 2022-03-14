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Senegal'in güneyindeki ayrılıkçı gruba operasyon düzenlendi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal'in güneyindeki ayrılıkçı gruba operasyon düzenlendi

Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) askeri operasyon başlatıldı.

Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) askeri operasyon başlatıldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun, MFDC'nin Casamance'daki üslerini dağıtmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Senegal Haber Ajansı (APS) da bölgede dün geceden itibaren silah sesleri duyulduğunu yazdı.

Senegalli askerler, 24 Ocak'ta, komşu ülke Gambiya'nın batısında devriye gezdikleri sırada MFDC'nin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda 4 asker yaşamını yitirmiş, 7 asker MFDC mensuplarınca esir alınmış ve 14 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Senegal, Asker, Silah, Güncel, Haberler

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