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Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal'in en uzun köprüsünün adı Nelson Mandela oldu

Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri "Nelson Mandela" olarak değiştirildi.

Senegal'de Foundiougne köprüsünün adı Güney Afrika'nın efsanevi lideri "Nelson Mandela" olarak değiştirildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi açılışı hafta sonu yapılan 1600 metrelik köprüye Afrika toplumları arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak Nelson Mandela adının verildiğini duyurdu.

Gambiya sınırında yer alan ve maliyeti 70 milyon doları bulan köprü, Yükselen Senegal Planı kapsamında Çin Eximabank ve Senegal devleti tarafından finanse edilmişti.

Senegal'in en uzun köprüsü olan ve Saloum Nehri üzerine inşa edilen Nelson Mandela köprüsü sayesinde Gambiya ve Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesine ulaşımın kolaylaşması bekleniyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Nelson Mandela, Güney Afrika, Senegal, Afrika, Güncel, Haberler

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