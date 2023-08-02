Senegal'in başkenti Dakar'ın banliyösünde yolcu minibüsüne molotofkokteyli saldırısı: 2 ölü

Senegal'in başkenti Dakar'ın Hann Bel-Air banliyösünde seyir halindeki bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, saldırının terör saldırısı olduğunu ve faillerin en kısa sürede yakalanacağını belirtti.

Senegal'in başkenti Dakar'ın banliyösünde bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dakar'ın Hann Bel-Air banliyösünde seyir halindeki bir yolcu minibüsüne molotofkokteyli atıldı.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine giden İçişleri Bakanı Antoine Felix Abdoulaye Diome, basına yaptığı açıklamada, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek saldırının, yüzü maskeli ve motosikletli 7 kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Diome, saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağını dile getirdi.