Senegal Hükümeti, Moody's'in Kredi Notu Düşüşüne Tepki Gösterdi

Senegal hükümeti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülkenin kredi notunu "B3"ten "Caa1" seviyesine düşürmesine tepki gösterdi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Moody's'in değerlendirmesinin Senegal ekonomisinin gerçek temellerini yansıtmadığı ve subjektif varsayımlara dayandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hükümetin mali disiplin ve borç yönetimi konusundaki güçlü taahhütleri göz ardı edilmiştir. Senegal ekonomisi sağlam temellere, istikrarlı büyümeye ve çeşitlenmiş gelir kaynaklarına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Moody's, 10 Ekim'de yayımladığı değerlendirmede, Senegal'in uzun vadeli yerel ve yabancı para birimi kredi notunu B3'ten Caa1'e düşürmüş, görünümü ise negatif olarak korumuştu.

Kuruluş, kararına gerekçe olarak ülkenin artan borç yükü, yüksek faiz ödemeleri ve zayıflayan likidite pozisyonunu göstermişti.

Son değerlendirmeyle Moody's, 2025 içinde üçüncü kez Senegal'in kredi notunu düşürmüş oldu.

Moody's, Senegal'in kredi notunu ilk olarak Ocak 2025'te B1'den B2'ye, ardından Şubat 2025'te B2'den B3'e indirmişti.

Moody's'in karar sürecinde Senegal'in geçmiş döneme ilişkin gizlenen kamu borçlarının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Senegal'de Sayıştay, şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Macky Sall dönemini kapsayan 2019 ile 2024 yılları arasındaki kamu maliyesine ilişkin yayımladığı raporunda, ülkenin kamu borcunun bir kısmının gizlendiğini ortaya çıkarmıştı.

Raporda, söz konusu dönemde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 99'una denk gelen borç tutarının yüzde 73,6 olarak kayıtlara geçirildiği ortaya konmuştu.

Mart 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminden sonra kendi isteğiyle Fas'a yerleşen eski Cumhurbaşkanı Sall ise kamu hesaplarında sahtecilik yaptığına ilişkin iddiaları reddetmişti.

Sayıştay raporuna göre, kayıtlara geçirilmemiş kamu borcunun yaklaşık 7 milyar dolara denk geldiği tahmin ediliyor.