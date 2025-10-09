Senegal, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Senegal'in, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Senegal, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'ye belirleyici arabuluculukları için, ayrıca bu anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunan bölgesel ve uluslararası aktörlere teşekkürlerini sunar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, güven tesisini sürdürmek ve barış dinamiğini güçlendirmek amacıyla üstlendikleri taahhütlere sorumluluk ve itidal çerçevesinde tam riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.

Senegal'in, uluslararası hukuka ve iki devletin güvenlik ve onur içinde barış içinde yaşamasına dayalı adil ve kalıcı bir çözüme bağlılığını yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.