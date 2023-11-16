Senegal-Fransa ortak askeri tatbikatı "Xaritoo 2023" sürüyor

Senegal ile Fransa'nın ortak askeri tatbikatı "Xaritoo 2023" devam ediyor.

Senegal ile Fransa'nın ortak askeri tatbikatı "Xaritoo 2023" devam ediyor.

Senegal ve Fransız ordu birliklerinin her yıl organize ettiği tatbikatın, başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Montrolland kentinde basına açık bölümünde terörle mücadele ve rehine kurtarma senaryoları icra edildi.

Tatbikatın basına açık kısmını, Montrolland Valisi Omar Mamadou Balde, Senegal Ordusu Özel Operasyonlar Koordinatörü Tuğgeneral Souleyman Kande, Fransa'nın Senegal'deki daimi üssü (EFS) komutanı Tuğgeneral Etienne du Peyroux da izledi.

Yerel dil Volofçada "dostluk" anlamına gelen Xaritoo, 4 yıldır düzenleniyor. Bu yıl 10 Kasım'da başlayan tatbikat 18 Kasım'da sona erecek.