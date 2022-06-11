Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

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Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuleba ile gerçekleştirdiği "uzun telefon görüşmesinde", Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Sall, görüşmede Ukrayna'daki buğday stokunun serbest bırakılması ve Rusya ile ateşkes için samimi bir diyalog kurulması konularının ele alındığını belirtti.

Senegal, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı olması dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtası için doğurduğu sonuçlar nedeniyle sürecin başından beri çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Sall, geçen hafta Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, buğday ve hububat olmadan Afrika'nın ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

Sall, yakın zaman da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceğini duyurmuştu.

Dünyanın "ekmek sepeti" olarak bilinen Rusya ve Ukrayna'daki savaş yüzünden buğday üretimi ve tedarikinin aksamasından en çok Afrika kıtası etkileniyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Senegal Rusya Güncel Haberler

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