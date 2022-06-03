Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü - Haberler

Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşme yaptı.
Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşme yaptı.
Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Görüşmede, uluslararası konu başlıklarını ele aldıklarını kaydeden Sall, Afrika'yı ilgilendiren meselelerde de fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel