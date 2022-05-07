Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Senegal devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı

Senegal devlet televizyonu RTS'de Türkiye konulu belgesel yayımlandı.

Senegal devlet televizyonu RTS'de Türkiye konulu belgesel yayımlandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve SUMMA Holding iş birliğinde çekilen belgesel için RTS'den 6 kişilik bir ekip şubat ayında Türkiye'ye gitti.

RTS ekibi, İstanbul, Ankara, Safranbolu ve Karabük'te çekimler gerçekleştirdi, Dakar'da temsilciliği bulunan Türk kurumları ile röportaj yaptı.

Belgesel kapsamında Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Ayasofya, Çamlıca Camileri, Çamlıca Kulesi gibi İstanbul'un simge yapılarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, YEE, Türkiye Maarif Vakfı, Karabük Üniversitesi ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ziyaret edildi.

RTS ekibi, Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır ile Senegal'in karşılaştığı final maçını da Karabük Üniversitesindeki Senegalli öğrencilerle birlikte izledi ve Senegal'in zaferini öğrencilerle kutladı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Belgesel, Karabük, Türkiye, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title