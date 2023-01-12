Senegal'deki otobüs kazasında ölü sayısı 41'e çıktı

Senegal'in güneybatısında 8 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında pazar günü iki otobüsün çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 99 yaralının tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.

Kazanın ardından ölü sayısı 38 olarak açıklanmıştı.

Kaza haberinin ardından ülkede 10 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edilmişti. Kamuoyunda yol güvenliği konusunda ciddi tartışmalara neden olan kaza sonrası hükümet bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmişti.

Buna göre, şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin saat 23.00 ile 05.00 arasında çalışması yasaklanmış ve 2. el lastik ithalatı durdurulmuştu.

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.