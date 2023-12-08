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Senegal'de Türk Büyükelçiler Sokak Çocukları İçin Defile Düzenledi

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Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Senegal'in başkenti Dakar'da mukim 12 kadın büyükelçi, sokak çocukları yararına podyuma çıktı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Dakar Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileye yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Senegal'in başkenti Dakar'da mukim 12 kadın büyükelçi, sokak çocukları yararına podyuma çıktı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Dakar Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileye yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Programda önce Dakar Moda Haftası'nın parçası olan genç tasarımcıların kıyafetleri sergilendi.

Defilenin ardından Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve YEE Dakar işbirliğinde geliri sokak çocukları yararına bağışlanacak 2 tablo açık arttırmayla satıldı.

Programın sonunda ise Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, Fransa'nın Dakar Büyükelçisi Christine Fages, İngiltere'nin Dakar Büyükelçisi Juilette John, Kanada'nın Dakar Büyükelçisi Marie-Genevieve Mounier, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Finlandiya'nın Dakar Büyükelçisi Anu Saxen, Küba'nın Dakar Büyükelçisi Maydolis Barbara Sosa Hilton, Güney Afrika'nın Dakar Büyükelçisi Bongiwe Qwabe, Uluslararası Frankofoni Örgütü Temsilcisi Rennie Yotova, Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) Temsilcisi Christel Alvergne, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Tracey Hebert-Seck ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Silvia Danailov, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından gönderilen Türk kumaşlarından dikilen kıyafetleriyle kapanış defilesine çıktı.

Defilede Arjantin'in Dakar Büyükelçisi Marcia Levaggi de video mesaj yayımladı.

Program "Def Maa Maa Def" grubunun konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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