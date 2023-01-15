Senegal'de taşımacılık sektörü çalışanları iş bırakacak

Senegal'de taşımacılık sektörü çalışanları, 41 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından hükümetin aldığı önlemleri protesto edecek.

Senegal Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı İşçileri Sendikasından (SNTTRS) yapılan açıklamada, 17 Ocak gece yarısından itibaren şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin yanı sıra toplu taşıma araçlarının şoförlerinin iş bırakacağı duyuruldu.

Grev süresinin belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, karara gerekçe olarak hükümetin söz konusu önlemleri sektör temsilcilerine danışmadan alması gösterildi.

Senegal'de başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında 8 Ocak'ta 2 otobüsün çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaza haberinin ardından ülkede 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.

Kamuoyunda yol güvenliği konusunda ciddi tartışmalara neden olan kaza sonrası hükümet, bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmişti.

Buna göre, şehirler arası yolcu ve mal taşıyan otobüslerin 23.00-05.00 saatlerinde çalışması yasaklanmış ve 2. el lastik ithalatı durdurulmuştu.

Yeni önlemler kapsamında yolcu bagajlarının otobüslerin üst kısmında taşınmasına da yasak getirilmişti.

Özellikle gece seyahat yasağı ve bagaj uygulaması hem yolcular hem de şoförler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor.