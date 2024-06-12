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Senegal'de STK'lar İsrail'e Yaptırım Çağrısı Yaptı

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Senegal'de çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Dakar Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Senegal'de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'dan, İsrail'in Dakar Büyükelçisi Ben Bourgel'in sınır dışı edilmesi ve İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

Başta "Uluslararası Af Örgütü Senegal Temsilciliği", "Filistin Davası için Senegalliler Koalisyonu", "Senegal-Filistin Komitesi" ve "Senegal İnsan Hakları Ligi" olmak üzere 19 STK, Cumhurbaşkanı Faye'a hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

Yerel basınla da paylaşılan mektupta, Senegal'in hem Filistin devletini ilk tanıyan hem de Yaser Arafat'a ilk diplomatik pasaport veren ülkelerden birisi olduğu anımsatıldı.

Senegal'in Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'ne 1975'ten bu yana kesintisiz olarak başkanlık eden dünyadaki tek ülke olduğuna vurgu yapılan mektupta, Senegal'in Filistin meselesindeki tavrının net olduğu belirtildi.

Mektupta, bu bilgiler ışığında İsrail ile diplomatik ilişkileri süresiz askıya alması, İsrail ile yapılan anlaşmaları gözden geçirmesi ve İsrail'in Dakar Büyükelçisi Bourgel'in sınır dışı edilmesi çağrısında bulunuldu.

Mektupta ayrıca, Faye'dan, Afrika Birliğinin karar alma organlarından Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisinden, İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne destek istemesi önerildi.

Başbakan Ousmane Sonko da hafta sonu yaptığı açıklamada, Senegal'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklemesini istediğini söylemişti.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara kadar dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de ara buluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostu olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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