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Senegal'de Sangomar petrol sahasında ilk varil petrol üretimi gerçekleşti

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Senegal'de bulunan Sangomar petrol sahasında yapılan açıklamaya göre, yüzer tesiste ilk ham petrol üretimi başarıyla tamamlandı. Tesiste günlük 100 bin varil ham petrol üretimi hedefleniyor. Ayrıca, Senegal ile Moritanya'nın ortaklaşa yürüttüğü sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde de üretimin yıl sonundan önce başlaması bekleniyor.

Senegal'de Sangomar petrol sahasında ilk varil petrol üretimi başarıyla gerçekleşti.

Avustralyalı Woodside şirketinden yapılan açıklamada, başkent Dakar'a 100 kilometre mesafede açıkta bulunan yüzer tesiste ilk ham petrol üretiminin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Derin sularda kurulan yüzer tesiste günlük 100 bin varil ham petrol üretilmesi hedefleniyor. Kıyıdan yaklaşık 100 kilometre açıkta bulunan tesisin 1,3 milyon varil depolama kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Woodside'ın yüzde 82 hisseye sahip olduğu projenin geri kalanı da Senegal devletine ait petrol şirketi Petrosen'e ait.

Petrosen'in, Sangomar'daki üretimden 30 yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla gelir elde edeceği belirtiliyor.

Petrosen Genel Müdürü Thierno Ly, yerel basına yaptığı açıklamada, petrol üretimiyle "ülke ekonomisi ve sanayisinin yeni bir çağa girdiğini" söyledi.

İlk kez 2014'te keşfedilen Sangomar'daki sahada aynı zamanda doğal gaz rezervi de bulunuyor.

Öte yandan, Senegal ile Moritanya'nın ortaklaşa yürüttüğü "Greater Tortue Ahmeyim LNG" isimli sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde de üretimin yıl sonundan önce başlaması bekleniyor.

Moritanyalı petrol ve gaz şirketi SHM, Petrosen, İngiliz enerji şirketi BP ve Amerikan Kosmos Energy'nin yer aldığı proje kapsamında yılda yaklaşık 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Moritanya Senegal Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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