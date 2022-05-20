Senegal'de sahte evrak düzenleyen 2 milletvekiline hapis cezası - Haberler

Senegal'de diplomatik pasaport alabilmeleri için bazı kişilere sahte evrak sağlamakla suçlanan 2 milletvekiline 2'şer yıl hapis cezası verildi.

İktidardaki Benno Bokk Yakaar koalisyonundan Boubacar Biaye ve El Hadj Mamadou Sall, "diplomatik pasaport davası" olarak bilinen davada hakim karşısına çıktı.

Karar duruşmasında Biaye 5 ayı kapalı 2 yıl, Sall 6 ayı kapalı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül 2021'de ortaya çıkan olayda, bir çetenin 3 bin 500 dolar karşılığı "Şengen" vizesi sağladığı tespit edilmişti.

Aynı çeteye mensup milletvekilleri Biaye ve Sall'in de üçüncü kişilerin diplomatik pasaport alabilmesi için sahte evlilik belgesi düzenlediği tespit edilmişti.

Savcılık soruşturmasında, üçüncü kişilere diplomatik pasaport sağlanması için kağıt üzerinde en az 31 sahte evlilik yapıldığı ortaya konmuştu.

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları Kasım 2021'de kaldırılmıştı.