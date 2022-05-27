Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı - Haberler

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Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'ın görevine son verildi.

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'ın görevine son verildi.

Devlet televizyonundan yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sağlık Bakanı Sarr'ın yerine Halk Sağlığı Genel Müdürü Marie Khemesse Ngom Ndiaye'nin atandığı bildirildi.

Senegal'in Tivaouane kentindeki 2 gün önce Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesinin doğum servisinde çıkan yangında 11 yenidoğan bebek yaşamını yitirmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Senegal, Yangın, Güncel, Haberler

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