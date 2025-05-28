Senegal'de Öğrenciler, İsrail Büyükelçisini Protesto Etti

Senegal'de Öğrenciler, İsrail Büyükelçisini Protesto Etti
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Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde düzenlenen bir konferansa katılan İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, öğrencilerin protestoları nedeniyle yuhalanarak kampüsten ayrılmak zorunda kaldı. Öğrenciler, Filistin bayraklarıyla 'Özgür Filistin' ve 'İsrail savaş suçlusudur' sloganları attı.

- Senegal'de üniversite öğrencileri, yuhaladıkları İsrail büyükelçisini kampüsten kovdu

DAKAR - İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, bir konferans için davet edildiği Cheikh Anta Diop Üniversitesinde öğrenciler tarafından yuhalanmasının ardından kampüsü terk etmek zorunda kaldı.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde bir konferansa davet edilen İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" ve "İsrail savaş suçlusudur" sloganları atıp İsrail Büyükelçisi Waks'ı yuhaladı. Konuşma yapması öğrenciler tarafından engellenen Waks, üniversite kampüsünü terk etmek zorunda kaldı. Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler ise Waks'ın peşinden gitti.

Waks, ülkenin en büyük ve en önemli yükseköğrenim kurumu olan Cheikh Anta Diop Üniversitesinde uluslararası ilişkiler üzerine düzenlenen bir konferansta konuşma yapmak üzere davet edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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