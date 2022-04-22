Senegal'de öğrenci ve yalnızların ramazanda uğrak yeri: Sokak lokantaları

Senegal'in başkenti Dakar'daki sokak lokantaları, ramazan ayında müşterilerine samimi ve mütevazi bir iftar deneyimi yaşatıyor.

Senegal'de özellikle büyük şehirlerde sıkça rastlanan sokak lokantaları bazen birkaç metrekarelik teneke bir kulübeden bazen de birkaç metre uzunluğundaki ahşap bir tezgahtan oluşuyor.

Bu derme çatma mekanlarda patates kızartmasından kahveye, sulu yemeklerden çeşitli soslara kadar birçok lezzet bulunabiliyor.

Tezgahın sahibi evinde hazırladığı yemeklerin neredeyse tamamını ekmek arası servis ediyor. Tezgahta ekmek arası mercimek, ton balığı, et hatta makarna bile satılıyor.

Uygun fiyatıyla özellikle öğrenci ve çalışanların tercih ettiği bu derme çatma tezgahlardan oluşan lokantalar Fransızcada "gargote" ismiyle biliniyor.

Dakar'da neredeyse her köşe başında kurulu bu sokak lokantaları, genellikle yılın her günü sabahtan akşama kadar satış yapıyor.

Ramazan ayında da sadece iftar vakti açılan bu mütevazi tezgahların müşterileri arasında, orucunu dışarıda açmak zorunda kalanlar, öğrenciler, eve yetişemeyenler ya da yalnız yaşayanlar yer alıyor.