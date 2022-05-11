Senegal'de normal doğuma zorlandığı için ölen hamile kadına bakan 3 ebeye hapis

Senegal'de normal doğuma zorlandığı için yaşamını yitiren Astou Sokhna'nın ölümünün ardından açılan davada, 3 ebeye hapis cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Senegal'in kuzeyinde bulunan Louga kentinde normal doğuma zorlandığı için hayatını kaybeden Sokhna'nın ölümünün ardından açılan davada, genç kadının öldüğü gün ve gece görev yapan 6 ebe hakim karşısına çıktı.

Gece görevli 3 ebe, "tehlike altındaki kişiye yardım etmemek" suçundan ertelemeli 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 3 ebe ise serbest kaldı.

Astou Sokhna'nın ölümü

Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 1 Nisan'da, Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.

Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.

Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.

Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı.

Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.