Senegal'de Müridi tarikatından Dakar Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Senegal'de Müridi tarikatından bir heyet, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Senegal'de Müridi tarikatından bir heyet, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Müridi şeyhi Serigne Mountakha Mbacke'nin görevlendirmesiyle büyükelçiliğe gelen heyeti, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman karşıladı.

Aralarında Senegal'in eski Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke'nin de bulunduğu heyet, Sağman'a taziyelerini sunarken, şeyhin depremzedeler için bağışladığı 165 bin doları teslim etti.

Heyet adına konuşan Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi Yöneticisi Mbackiou Faye, başta Müridi tarikatı olmak üzere tüm İslam aleminin Türkiye'deki depremler nedeniyle oldukça üzgün olduğunu belirterek, Müridi tarikatının tüm unsurlarıyla Türkiye'nin yardımına hazır olduğunu söyledi.

Faye, tüm Senegal halkının Türkiye'nin acısını paylaştığının altını çizerek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

Heyet, şeyh Mbacke'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı taziye mektubunu da Sağman'a teslim etti.

Sağman da toplumun her kesiminden Senegallinin bu zor süreçte kendilerine ulaştığını ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Sağman, "Cumhurbaşkanı Macky Sall'den işitme engelliler okulunun öğrencilerine kadar tüm Senegal halkının bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz. Burada kendimizi hiç yalnız hissetmedik, acımızı sizlerle paylaştık, siz de bizimle ağladığınız. Bu zor günleri Senegal gibi dost ülkelerin desteğiyle atlatacağız. Bu desteğiniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Senegal'in en önemli tasavvufi oluşumlarından Müridi tarikatının toplum ve siyaset üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.

Müridi şeyhine, yalnızca kendi takipçileri değil Hristiyan ve diğer dinlere mensuplar tarafından da büyük saygı duyuluyor.

Senegal'de terör örgütleri ve aşırıcı unsurların barınamaması, tasavvufi öğretileri önceleyen Müridi tarikatının etkisine bağlanıyor.