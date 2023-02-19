Senegal'de Müridi şeyhinden depremzedelere 165 bin dolar bağış

Senegal'de Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 165 bin dolar bağışladı.

Senegal'de Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 165 bin dolar bağışladı.

Mbacke'nin sözcüsü Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre tarafından yapılan açıklamada, Müridi şeyhi Mbacke'nin depremden etkilenenler için 165 bin dolar bağışladığı duyuruldu.

Şeyhi temsilen bir heyetin Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret etmesi bekleniyor.

Senegal'in en önemli tasavvufi oluşumlarından Müridi tarikatının toplum ve siyaset üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.

Müridi şeyhine, yalnızca kendi takipçileri değil Hristiyan ve diğer dinlere mensuplar tarafından da büyük saygı duyuluyor.

Senegal'de terör örgütleri ve aşırıcı unsurların barınamaması, tasavvufi öğretileri önceleyen Müridi tarikatının etkisine bağlanıyor.