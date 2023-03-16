Senegal'de muhalif lider Sonko'nun duruşması 30 Mart'a ertelendi

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko hakkında Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'e iftira attığı gerekçesiyle açılan davanın duruşması 30 Mart'a ertelendi.

Muhalefetteki PASTEF partisi ve "Yewwi Askan Wi" koalisyonunu lideri Sonko hakkında Turizm Bakanı Niang'ın açtığı hakaret davasında duruşma 3. kez ertelendi.

Sonko'nun, Dakar'ın Cite Keur Gorgi Mahallesi'ndeki evi güvenlik kordonu altına alınırken, Sonko'nun mahkemeye kendi aracıyla gidişine izin verilmedi.

Polis, Sonko'nun evinin etrafında toplanan destekçilerini dağıtmak için biber gazı kullandı, Sonko'yu da konvoyla polis aracıyla mahkemeye götürdü.

Dakar Mahkemesinde görülen davada, polis, mahkeme önünde toplanan Sonko destekçilerine yeniden müdahale etti.

Duruşmada Bakan Niang hazır bulunurken, Sonko'nun avukatları, müvekkillerinin ve bir meslektaşlarının biber gazına maruz kaldığı ve mahkemeye götürülürken yaralandığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu.

Sonko ve Sonko'nun avukatlarından Cledor Cire Ly, duruşma esnasında salonda çıktı ve sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

Duruşma, Sonko tarafının talebiyle 30 Mart'a ertelendi.

Dakar'da hayat durma noktasına geldi

Duruşma öncesi ve esnasında Dakar'daki birçok ana yol ve geçiş noktası trafiğe kapandı, birçok dükkan ve iş yeri kepenk kapattı, okullar güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.

Yasal olarak son kez ertelenen duruşmada 30 Mart'ta karar çıkması bekleniyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan başka bir dava daha bulunuyor.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyuran Sonko iki davadan birinde hüküm giyerse seçilme hakkını kaybedecek.

Sonko, davaların "siyasi bir komplo" olduğunu iddia ederek adaylığını engellemek için Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, kendisine "tuzak kurmakla" suçluyor.

3. dönem adaylık tartışmaları

Senegal'de 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üst üste 2 dönem cumhurbaşkanı seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 3. dönem için aday olup olmayacağı merak ediliyor.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem görev yapabildiği ülkede Sall'in olası adaylığının büyük ölçekli sokak olaylarına sebebiyet vereceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Sall, aday olup olmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, Sonko ve destekçileri hiçbir şekilde Sall'in adaylığını tanımayacaklarını söylüyor.

Destekçilerinin büyük bir kısmı gençlerden oluşan 49 yaşındaki Sonko, 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 oranında oy alarak 3. olmuştu.

Sonko, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde güneydeki Ziguinchor kentinin belediye başkanı seçilmişti.