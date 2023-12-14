Senegal'de muhalif lider Sonko'nun cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'ya 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylık yolu açıldı.

Dakar Yüksek Mahkemesi, ismi seçmen kütüğünden çıkarılan Sonko'nun adının yeniden kütüğe kaydedilmesine karar verdi.

Böylece uzun süredir aday olup olamayacağı tartışılan Sonko, Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışabilecek.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı avukatları, Dakar Yüksek Mahkemesinin kararını temyize götüreceklerini açıkladı.

Sonko'nun avukatları ise karar temyize götürülse dahi müvekkillerinin isminin bugün itibarıyla listeye eklenmesi gerektiğini savunuyor.

Sonko'nun adaylığını sunmak ve gerekli sayıda imzayı toplamak için 26 Aralık'a kadar zamanı var.

Sonko'nun ismi seçmen kütüğünden silinmişti

Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor kentindeki mahkeme, muhalif liderin 2024 cumhurbaşkanı seçiminde aday olmasını engelleyecek seçmen kütüğünden isminin silinmesi kararını 12 Ekim'de iptal etmişti.

İçişleri Bakanlığı da mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi de 17 Kasım'da, Ziguinchor Mahkemesinin verdiği kararı bozmuş ve kararı yeniden incelenmek üzere Dakar Yüksek Mahkemesine göndermişti.

Sonko ikinci kez açlık grevine başlamıştı

Muhalif lider Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkındaki 2 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan ve ev hapsinde tutulan Sonko, 28 Temmuz'da kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Gözaltındayken 30 Temmuz'da açlık grevine başlayan Sonko "ayaklanma çağrısı yapmak" suçlamasıyla 31 Temmuz'da cezaevine gönderilmişti.

O tarihten bu yana cezaevinde bulunan Sonko, 5 Eylül'e kadar açlık grevi yapmış ve akabinde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Siyasi tutuklularla dayanışma için 18 Ekim'de tekrar açlık grevi kararı alan Sonko, bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Sonko, tedavisinin ardından 15 Kasım'da yeniden cezaevine gönderilmişti, 21 Kasım'da da açlık grevini sonlandırdığını duyurmuştu.