Senegal'de muhalif cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko seçilme hakkını kaybedebilir

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası aldı.

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası aldı.

Temyiz Mahkemesi, Turizm Bakanı Niang'a iftira atmakla yargılanan ve 30 Mart'ta 2 ay ertelemeli hapis cezası ve 200 milyon CFA (yaklaşık 330 bin dolar) tazminata mahkum edilen Sonko'ya verilen yeni cezayı açıkladı.

Buna göre Sonko, aynı davadan 6 ay ertelemeli hapis cezası aldı, tazminat miktarı ise aynı kaldı.

Seçim kanununa göre, bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.

Sonko, seçilme hakkını şimdilik kaybediyor gibi görünse de durum Temyiz Mahkemesinin nihai kararından sonra netleşecek.

Sonko, söz konusu davada 30 Mart'ta hüküm giymiş ancak savcılık kararı temyize götürmüştü.

Sonko'yu bekleyen bir diğer dava: Sweet Beauty

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Sweet Beauty davası" olarak bilinen başka bir dava daha bulunuyor.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" isimli bir güzellik salonunu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış ve olay ülke gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Tecavüz davasının ardından 8-9-10 Mart 2021'de ülke tarihinde görülmemiş sokak olayları yaşanmış, birçok Fransız market yağmalanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika'da kurumsallaşmış demokratik yapısı ve hiç darbe görmemiş tarihiyle örnek gösterilen Senegal'de Sonko olayları sonrası yaşananlar, uluslararası toplumun da dikkatini çekmişti.

Sonko, davanın "siyasi bir komplo" olduğunu iddia ederek adaylığını engellemek için Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, kendisine "tuzak kurmakla" suçluyor.

Davada karar 16 Mayıs'ta açıklanacak.

3. dönem adaylık tartışmaları

Senegal'de 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üst üste 2 dönem cumhurbaşkanı seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Sall'in 3. dönem için aday olup olmayacağı merak ediliyor.

Mevcut anayasaya göre, cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem görev yapabildiği ülkede Sall'in olası adaylığının büyük ölçekli sokak olaylarına sebebiyet vereceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Sall, aday olup olmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, bazı hukukçular ise Sall'in 3'üncü dönem adaylığının yasal olduğunu söylüyor.

Zira, Sall'in ilk göreve geldiği 2012'de cumhurbaşkanı, her dönemi 7 yıl olmak üzere 3 dönem üst üste seçilebiliyordu.

Sall, 2016'da yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanın görev süresini 7 yıldan 5 yıla indirmiş ve cumhurbaşkanının üst üste aday olma süresini de 2 dönemle kısıtlamıştı.

Bazı hukukçular, Sall seçildiğinde cumhurbaşkanının anayasal olarak 3 dönem üst üste aday olabildiğini dolayısıyla anayasa değişikliklerinin geriye doğru işletilemeyeceğini savunuyor.

Sonko ve destekçileri ise hiçbir şekilde Sall'in adaylığını tanımayacaklarını söylüyor.

Destekçilerinin büyük bir kısmı gençlerden oluşan 49 yaşındaki Sonko, 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 oranında oy alarak 3. olmuştu.

Sonko, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde güneydeki Ziguinchor kentinin belediye başkanı seçilmişti.