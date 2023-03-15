Senegal'de muhalefete destek verenler sokaklara döküldü

Senegal'de binlerce kişi muhalif lider Ousmane Sonko'ya destek için bir araya geldi.

Senegal'de binlerce kişi muhalif lider Ousmane Sonko'ya destek için bir araya geldi.

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde boş bir arazide toplanan yaklaşık 5 bin kişi, gelecek sene yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan Sonko'ya desteğini yineledi.

Ellerinde Sonko fotoğrafları ve Senegal bayrakları taşıyan göstericiler, mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in olası 3. dönem adaylığına karşı da sloganlar attı.

Gösterilerin ülke çapında perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

3. dönem adaylık tartışmaları

Senegal'de 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üst üste 2 dönem cumhurbaşkanı seçilen Sall'in 3. dönem için aday olup olmayacağı merak ediliyor.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem görev yapabildiği ülkede Sall'in olası adaylığının büyük ölçekli sokak olaylarına sebebiyet vereceği tahmin ediliyor.

Muhalefetteki PASTEF partisi ve "Yewwi Askan Wi" koalisyonuna liderlik eden Sonko ise adaylığını engellemek için Sall'i, kendisine tuzak kurmakla suçluyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Dava, muhalefet kanadı tarafından "siyasi bir komplo" olarak değerlendirilmiş ve Sonko destekçileri 1 hafta boyunca ülke çapında sokağa inmişti.

Çıkan sokak olaylarında 14 kişi yaşamını yitirmişti. Tecavüz davasıyla ilgili yargılama sürerken Sonko, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'in zimmetine para geçirdiğini iddia etmiş ve bu açıklaması nedeniyle de hakkında iftira davası açılmıştı.

Tecavüz suçlamasının ardından yargılanabilmesi için milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, hala devam eden iki davadan birinden hüküm giyerse seçilme hakkını kaybedecek.

Sonko, 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olmuştu.