Senegal'de muhalefet, gösteri yasağına rağmen sokağa indi

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko ve destekçileri, seçim yasağına karşın eylem yaptı.

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenecek milletvekili seçimleri için Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonunun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Sonko ve destekçileri, başkent Dakar'ın Obelisque Meydanı'nda öğle saatlerinden itibaren toplandı.

Gösteriye, 10 Temmuz'a kadar süren seçim yasakları nedeniyle izin çıkmazken, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler hükümet ve Cumhurbaşkanı Macky Sall aleyhine sloganlar attı.

Yerel medya, biber gazı kapsülünün neden olduğu yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, Dakar'da birçok cadde ve sokak trafiğe kapandı. Gösteri alanına yakın mesafede bulunan Total benzin istasyonu ise eylemciler tarafından yağmalandı.

Sonko ve destekçileri, 8 Haziran'da da sokağa çıkmıştı. Seçim yasakları henüz başlamadığı için Valilik izniyle düzenlenen gösteri olaysız sona ermişti.

Mart 2021'de de Sonko'nun tecavüzle suçlanmasının ardından çıkan sokak olaylarında 14 kişi yaşamını yitirmiş, Fransızlara ait birçok iş yeri yağmalanmıştı.

Senegal, 31 Temmuz'da 165 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Ocaktaki yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak meclise girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmak olduğunu söylüyor. Sonko, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.