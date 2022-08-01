Senegal'de Milletvekili Seçimleri Yapıldı
DAKAR, 1 Ağustos (Xinhua) -- Senegal'in başkenti Dakar'da oy kullanmak için bir oy kullanmamerkezinin dışında bekleyen insanlar, 31 Temmuz 2022.
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DAKAR, 1 Ağustos (Xinhua) -- Senegal'in başkenti Dakar'da oy kullanmak için bir oy kullanma
merkezinin dışında bekleyen insanlar, 31 Temmuz 2022. Tüm ülke ve yurtdışındaki Senegalliler beş yıllık dönem için görev yapacak Ulusal Meclis'in 165 yeni üyesini seçmek amacıyla Pazar günü yerel saatle sabah 8.00'de sandık başına gitti. (Fotoğraf: Dieylani Seydi/Xinhua)
Xinhua / Güncel