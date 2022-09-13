Senegal'de Meclis Başkanı Amadou Mame Diop oldu
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Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçiminin ardından Amadou Mame Diop Meclis Başkanı olarak seçildi.
Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçiminin ardından Amadou Mame Diop Meclis Başkanı olarak seçildi.
Ulusal Mecliste düzenlenen oylamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisinin de bulunduğu hükümetteki Benno Bokk Yakaar koalisyonunun adayı Diop, 165 vekilden 83'nün oyunu alarak Meclis Başkanlığı görevine seçildi.
57 yaşındaki Diop, 1960'dan bu yana bu göreve seçilen 12'nci kişi oldu.
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel