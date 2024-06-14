Üye Girişi
Haberler

Senegal'de Kurban Bayramı'na Hazırlık Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Ülkede halkın kurban için tercih ettiği hayvanlar genellikle koyunlar olurken, sokaklar irili ufaklı hayvan pazarlarıyla dolup taşıyor. Kurban kesmenin ibadetin yanında güçlü bir geleneğe dönüştüğü ülkede dar gelirli aileler, kurbanlık koyunlarını bir yıl önceden ucuza alıp besliyor. Bu yıl 810 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor.

Senegal'de adeta festival havasında yaşanan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.

Yerel Volofçada "Tabaski" diye bilinen ve bu yıl 17 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı, ibadetin yanında yılın en önemli kutlaması kabul ediliyor.

Yüzde 95'i Müslüman olan ülkede zengin-fakir fark etmeden hemen herkes, muhakkak kurban kesmeye çabalıyor.

Halkın kurban için sadece koyunu tercih etmesi nedeniyle hayvan pazarlarında büyükbaşlara neredeyse hiç rastlanmıyor.

Sadece koyuna olan bu talep dolayısıyla sokaklar, irili ufaklı hayvan pazarlarıyla dolup taşıyor.

Başkent Dakar'ın en lüks mahallelerinde bile kurulan koyun pazarları, gün boyu yüzlerce müşteri ağırlıyor. 50 bin CFA'dan (yaklaşık 80 dolardan) başlayan fiyatlar, 500 bin CFA'ya (yaklaşık 800 dolar) kadar çıkabiliyor.

Sürü sahipleri, koyunlarını daha yüksek fiyata satabilmek için muhakkak yıkıyor. Dakar gibi okyanus kenarındaki kentlerde de koyunlar sahile götürülerek yıkanıyor.

Kurban kesmenin ibadetin yanında çok güçlü bir geleneğe dönüştüğü ülkede dar gelirli aileler, kurbanlık koyunlarını bir yıl önceden ucuza alıp besliyor.

Bayram yaklaştıkça koyunlara şehirlerarası yollarda da rastlanıyor. Bazen bir binek aracın, bazen de bir yolcu otobüsünün üstüne sıkıca bağlanan koyunlar, bir şehirden başka bir şehre taşınıyor.

Ayakları bağlandıktan sonra çuvallara konulan ve sadece boynundan yukarısı açıkta kalan koyunların bu çileli yolculuğu bazen 10 saati buluyor.

Çekilişle kurbanlık koyun

Müslüman ve Hristiyan toplumunun bir arada huzur içinde yaşadığı ülkede Müslümanların kurban telaşına Hristiyan komşuları da kayıtsız kalmıyor.

Bazı Hristiyan ailelerin de çocuklarının ısrarıyla koyun aldığı ve kurban zamanında kestiği biliniyor.

Senegal'de kurbanda koyun kesmenin önemine binaen bazı süpermarketler ve iş yerleri, müşterilerine çekilişle koyun armağan ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip ülkede bu yıl 810 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Senegal Kurban Yaşam Güncel Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu Bora Bozbeyli kimdir? Sandık Kokusu Bora Bozbeyli gerçek hayatta kimdir? Arefe günü kuyumcular açık mı? Arefe günü kuyumcular saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda kuyumcular çalışıyor mu? Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı! Hizbullah İsrail'i neden uyardı? Hizbullah İsrail'e saldırdı mı? Yarın kargolar açık mı? Yarın kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Arefe günü kargolar açık mı? Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? Dzeko gidiyor mu? Açıklama geldi! Yaz tatilinde çocuklarla neler yapılabilir? Çocuklarla tatilde ne yapılır? Ebeveynlere ve çocuklara aktivite önerileri! 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati! Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir? Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı?
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title