Senegal'de Kurban Bayramı Coşkusu
Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan camiinde binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için toplandı. Cemaat, geleneksel kıyafetleriyle renkli bir görüntü sergiledi.
Senegal'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.
Başkent Dakar'daki Batı Afrika'nın en büyük camilerinden Massalikoul Jinaan'da toplanan binlerce Müslüman, bayram namazı için saf tuttu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan cemaat, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel