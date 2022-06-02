Senegal'de koyunların kralı "ladoum" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

Senegal'in başkenti Dakar'da, başta Senegal olmak üzere Batı Afrika'da "koyunların kralı" olarak adlandırılan ladoum cinsi koyunlar ve yetiştiricilerinin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin yan etkinliği OFF kapsamında, Fransız fotomuhabiri Sylvain Cherkaoui'nin çektiği fotoğraflarından oluşan "Sama Ladoum (Benim Ladoumum)" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Dakar'daki bir restoranda açılan sergi, ladoum ve ladoum yetiştiricilerinin birlikte poz verdiği 13 fotoğraftan oluşuyor.

Her fotoğrafın altında ladoumun ismi, kilosu, yaşı ve yetiştiricisinin adı yer alıyor.

Fotomuhabiri Cherkaoui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana Senegal'de görev yaptığını ve o günden bu yana ladoumun hikayesinden etkilendiğini söyledi.

Ladoumun ilk kez 1970'lerde üretilmeye başlandığını ve bugün Senegal'de adeta fenomen haline geldiğini kaydeden Cherkaoui, "Ladoum, Senegalliler için bir tutku haline gelmiş durumda. Öyle ki Afrika'da sadece Senegal'de ladoum güzellik yarışması düzenleniyor." dedi.

Cherkaoui, "Her bir ladouma özel isim veriliyor, hatta Facebook hesabı olan ladoumlar var. Sadece isim de değil, her bir ladoumun soyağacını, anne ve babasını da öğrenebiliyorsunuz." diye konuştu.

Sama Ladoum sergisi, 21 Haziran'da sona erecek.

Evlerin salonunda besleniyor

Moritanya'dan gelen "Toubaire" ve Mali'den gelen "Balibali" isimli iki türün karışımdan doğan ladoum, Senegalliler için bir koyundan fazlasını ifade ediyor.

Boyu, 1,6 metreyi, ağırlığı 170 kilogramı bulan, koyundan ziyade küçük bir atı andıran ladoum, Batı Afrika'da bir prestij göstergesi kabul ediliyor.

Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine kurban pazarlarında değil, özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerinin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.

Kurban Bayramı yaklaştıkça ladoum yetiştiricileri de hummalı bir çalışma içine giriyor. Ülkenin dört yanından Thies ve Dakar'a gelen alıcılar, en güzel ladoumu almak için birbiriyle yarışıyor.

73 bin dolara satıldı

Ladoumun fiyatı, boyu, kilosu, yaşı, boynuzlarının şekli gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor, 3 bin dolardan 30 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Yetiştiricileri, ladoum ile bazen öyle kuvvetli bağ kuruyor ki on binlerce dolar karşılığında bile satmıyor. Senegal'de 2017'de "Roi (Kral) Hassan 2" isimli ladoumun sahibi, 85 bin dolarlık fiyat teklifini kabul etmemişti.

Ülkede bugüne kadar satılan en pahalı ladoum "Khoureychi"nin 73 bin dolara alıcı bulduğu biliniyor.

Dini otoriteler, kurbanlık koyunun "güzelliğinin" bir anlam ifade etmediğini ve kurbanlık için bu kadar para harcamanın doğru olmadığını söylese de ladoum, Senegal'de popüleritesini koruyor.